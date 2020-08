Libanese leger: "Weinig hoop om nog overlevenden te vinden" ES

09 augustus 2020

18u15

De hoop om overlevenden te vinden in de haven van Beiroet, vijf dagen na de dodelijke en verwoestende explosie die de Libanese hoofdstad trof, is erg klein geworden. Dat heeft het Libanese leger zondag gezegd.

Na enkele dagen van “zoek- en reddingsoperaties, kunnen we zeggen dat we de eerste fase hebben voltooid, de fase die de mogelijkheid biedt om levende mensen te vinden”, zo heeft kolonel Roger Khouri, hoofd van het militaire technische regiment, gezegd op een persconferentie. “We blijven hoop houden, maar als technische staf die in het veld werkt, kunnen we zeggen dat de hoop om mensen in leven te vinden afneemt.”

Bij de ramp van dinsdag in de haven van Beiroet vielen er 154 doden. “25 van hen zijn nog niet geïdentificeerd”, zei een ambtenaar van het Libanese ministerie van Volksgezondheid zaterdag. “Bovendien zijn er nog 60 mensen vermist”, zei hij aan het nieuwsagentschap AFP.

