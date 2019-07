Libanese leger gestart met vernielen van Syrische vluchtelingenkampen LH

01 juli 2019

18u52

Bron: Belga 0 Het Libanese leger is vandaag gestart met het vernietigen van de geïmproviseerde vluchtelingenkampen voor Syriërs in een erg droge en arme regio in het noordoosten van het land, aan de grens met Syrië. Dat hebben humanitaire organisaties gemeld. De overheid had 1 juli als deadline vooropgesteld om de onderkomens van de vluchtelingen te verwijderen.

De Libanese autoriteiten, die vrezen dat de vluchtelingen zich permanent in de regio zouden vestigen, hadden gevraagd om de kampen neer te halen. Enkel woningen in hout en met plastic zeilen waren nog toegestaan. "Om 4.30 uur op 1 juli zijn militaire eenheden verschillende kampen binnengedrongen in Arsal en hebben minstens 20 woningen vernield", aldus de ngo's Save the Children, de Noorse raad voor de vluchtelingen (NRC) en Oxfam in een persbericht. "We vrezen dat dit nog maar het begin is en dat er morgen nog meer vernielingen zullen plaatsvinden.”

15.000 vluchtelingen

Volgens de ngo's verblijven zowat 15.000 mensen, onder wie minstens 7.500 kinderen, in het kamp in Arsal. Door de beslissing van de autoriteiten hadden talrijke vluchtelingen de afgelopen weken zelf hun woningen vernietigd, waardoor op 27 juni al minstens de helft van de woningen verdwenen was.



"Indien de vernielingen worden voortgezet, eisen we dat de autoriteiten alternatieven aanbieden aan de vluchtelingen, zodat ze hun persoonlijke bezittingen kunnen bewaren en ze de tijd krijgen om een nieuw onderkomen te vinden", aldus de ngo's.

Waarschuwing

De plaatselijke autoriteiten lieten weten dat maandag enkel woningen in beton werden afgebroken. De maatregel geldt als een waarschuwing voor de vluchtelingen die zich niet houden aan de regels van het leger, klinkt het.



In totaal riskeren zowat 35.000 Syrische oorlogsvluchtelingen in Libanon hun onderkomen te verliezen, aldus het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. In totaal verblijven 1,5 tot 2 miljoen Syriërs in het land met 4 miljoen inwoners.