Libanese gay pride geannuleerd: coördinator moet evenement stoppen in ruil voor zijn vrijlating

16 mei 2018

15u04

Bron: Belga 0 De tweede editie van de gay pride in Libanon is geannuleerd onder druk van de autoriteiten. Dat hebben de organisatoren van het evenement gemeld. De coördinator van het evenement heeft een nachtje in de cel moeten doorbrengen. In ruil voor zijn vrijlating, moest hij een document ondertekenen waarin hij garandeerde dat de plannen werden afgelast.

De pride was in 2017 een eerder discreet evenement, omdat de Libanese samenleving toch nog vrij conservatief is. Er werden conferenties en debatten gehouden voor LGBT's (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders), maar er was geen optocht georganiseerd.

De editie van 2018 in Beiroet zou min of meer een gelijkaardig verloop kennen, maar de week gewijd aan LGBT's is na enkele dagen stopgezet. Medewerkers van het departement van censuur - verbonden aan de nationale veiligheidsdienst - lieten maandag een publieke lezing annuleren.

Gevangenis

De coördinator van het evenement moest volgens de organisatoren de nacht in cel doorbrengen, en werd dan ondervraagd door onderzoekers die hem meedeelden dat hij in ruil voor zijn vrijlating een document moest ondertekenen waarin hij de annulatie van de activiteiten garandeerde. Indien de coördinator dat niet deed, dreigde gerechtelijke vervolging voor "aanzetten tot losbandigheid en aanvallen op de openbare zeden".

De LGBT- week begon zaterdagavond nochtans zonder problemen, met een concert van de groep Alsarah & The Nubatones. Op het programma stonden vooral voorleesavonden van LGBT-poëzie, maar ook workshops over juridisch bewustzijn.

Politie

In het algemeen geldt Libanon als toleranter tegenover homoseksualiteit dan andere Arabische landen. Toch valt de politie regelmatig binnen in nachtclubs en plaatsen waar de LGBT-gemeenschap te vinden is. Tijdens de editie 2017 werd één symposium dat pleitte voor seksuele diversiteit geannuleerd, nadat een islamistische organisatie dreigde met manifestaties.