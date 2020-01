Libanees gerecht legt Carlos Ghosn reisverbod op HLA

09 januari 2020

12u31

Bron: Belga 0 Het Libanese gerecht heeft Carlos Ghosn, de voormalige topman van Renault-Nissan, verboden om het land te verlaten. Dat heeft een gerechtelijke bron vandaag meegedeeld. "Het parket-generaal heeft beslist om Carlos Ghosn een reisverbod op te leggen en heeft zijn dossier opgevraagd bij de Japanse autoriteiten”, zo luidt het.

Carlos Ghosn moest in Beiroet voor de procureur-generaal Ghassan Aweidat verschijnen als gevolg van een "red notice" van Interpol na een Japans verzoek tot aanhouding.

De oud-topman van Renault en Nissan wordt in Japan beschuldigd van miljoenenfraude en mocht daar zijn rechtszaak met huisarrest afwachten onder strenge voorwaarden. Maar Ghosn, die onder meer de Libanese nationaliteit heeft, vluchtte eind december naar Libanon. Gisteren had hij tijdens een persconferentie verklaard dat de aanklachten tegen hem ongegrond zijn en dat hij "geen andere keuze had" dan te vluchten uit Japan.