Liam (31) kreeg zeldzame vorm van kanker en nu hebben al zijn collega’s hun kerstbonus afgegeven om zijn therapie te betalen Koen Van De Sype

Bron: JustGiving, Sunderland Echo 2 Facebook Zestien maanden geleden veranderde het leven van de Britse Liam Debbage (31) voorgoed. Nadat hij zijn schouder had geblesseerd bij het squashen, ontdekten artsen dat hij aan een extreem zeldzame vorm van kanker leed, waarvoor nog geen behandeling bestaat. Experimenten met een nieuw medicijn in de Verenigde Staten leken echter hoopvol en hij werd toegelaten tot het proefproject. Maar dat kostte geld en zoveel hadden hij en zijn vrouw Michelle niet. Tot zijn collega’s te hulp kwamen.

‘Bereid je voor op het ergste.’ Dat is wat de dokter nu bijna anderhalf jaar geleden aan Liam zei toen de uitslagen van alle onderzoeken binnen waren. Hij bleek te lijden aan clear cell sarcoom, een vorm van huidkanker op de zachte weefsels. “Het was een schok, want ik voelde me helemaal niet ziek”, zegt hij. “De aandoening was bovendien erg zeldzaam: wereldwijd zijn er maar 200 patiënten. Ik werd geopereerd, maar drie maanden later was de kanker terug. Agressiever dan ooit.”

Vooruitzichten

De vooruitzichten waren niet goed. “Conventionele therapie werkt niet en de amputatie van ledematen komt vaak voor bij patiënten. Er bestaat voorlopig geen erkende behandeling”, gaat hij verder. Samen met zijn vrouw Michelle ging hij op onderzoek uit en kwam hij te weten dat er in de Verenigde Staten een proefproject rond zijn ziekte loopt met een immuuntherapie: Pembrolizumab. “In juli ging de allereerste patiënt in remissie dankzij het middel”, vertelt hij hoopvol. (lees hieronder verder)

Facebook Liam en Michelle op hun huwelijk.

Hij slaagde erin om toegelaten te worden, maar zou alles zelf moeten betalen. “De therapie is niet erkend voor de behandeling van mijn type kanker en daardoor krijg ik geen hulp in eigen land. Ik kan er ook geen geld voor terugtrekken”, zegt hij. “Daarom startte ik een geldinzamelingsactie. In de hoop dat ik samen met mijn vrouw en twee zoontje Oscar en Reece toch nog een toekomst heb.”

Doel

Het doel was om 34.000 euro op te halen om met de therapie te kunnen starten. Ze slaagden erin om de helft van het enorme bedrag te verzamelen, maar toen stokte het. Dat was echter buiten de collega’s van Liam bij autobouwer ZF Peterlee gerekend, want zij hadden een prachtig kerstgeschenk voor hem. Ze besloten hun kerstbonussen – goed voor 20.000 euro – integraal aan hem te schenken. (lees hieronder verder)

Facebook Liam en zijn vrouw Michelle.

“Ik kan niet in woorden uitdrukken wat dit voor mij betekent”, aldus Liam. “Toen ze me belden om me het nieuws te melden, ben ik in huilen uitgebarsten. Ik kan nu aan de therapie beginnen die me kan helpen om deze kanker te verslaan. Er is eindelijk hoop. Ik zou er over enkele weken al aan kunnen beginnen. Bedankt aan iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt.”

