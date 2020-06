LHBTI-gemeenschap bewijst laatste eer aan slachtoffers terreurdaad in Reading: “Het waren echte heren” ADN HAA Cyril Rosman

23 juni 2020

21u51

Bron: BBC, The Guardian, Sky News, AD.nl 2408 Familie en vrienden hebben dinsdag een laatste eer betoond aan de drie mannen die zaterdag in een park in de Britse stad Reading werden doodgestoken bij een (waarschijnlijke) terreurdaad. “Het waren echte heren”, zei een woordvoerder van de LHBTI+-organisatie Reading Pride. “Mijn broer was het beste mens op aarde. Geen enkele terreurdaad zal zijn nagedachtenis wegnemen”, zei Robert Ritchie over zijn broer Joe.

David Wails (49), Joe Ritchie-Bennett (39) en James Furlong (36) werden zaterdagavond doodgestoken in Forbury Gardens in Reading. Het was op de mooie zomeravond druk in het park. De drie mannen (een leraar, een wetenschapper en een medewerker van een farmaceutisch bedrijf) zaten er met enkele andere vrienden. Vanuit het niets stak een man, die net het park in was komen lopen, op de mannen in. Behalve de drie dodelijke slachtoffers, raakten nog drie anderen gewond.

Khairi Saadallah, een 25-jarige vluchteling uit Libië, werd niet veel later door de politie aangehouden voor de steekpartij. De Libiër was een bekende van de Britse inlichtingendienst MI5, mogelijk omdat hij plannen had om naar Syrië te reizen. Na onderzoek vond de veiligheidsdienst dat er geen verdere dreiging uitging van de man en werd de zaak gesloten. De politie gaat inmiddels uit van een terroristisch motief voor de aanval, maar heeft nog niet bekend gemaakt waar ze dat precies op baseert.

Het eerste dodelijke slachtoffer is geïdentificeerd als James Furlong. Hij was een 36-jarige leraar en hoofd van het departement ‘geschiedenis, overheid en politiek’ aan de Holt School in Wokingham, op zo’n 12 kilometer van waar hij werd neergestoken. Meer dan 100 scholieren hielden gisteren twee minuten stilte voor Furlong, als eerbetoon aan de leerkracht die volgens de leerlingen “altijd lachte”. Aan de school zelf ligt intussen een zee van bloemen en kaarsen. “James was knap, intelligent, eerlijk en grappig”, zeggen zijn ouders in een statement.

Iedereen die hem leerde kennen, werd een vriend van hem Vader van slachtoffer Joe Ritchie-Bennett (39)

Het tweede slachtoffer is de 39-jarige Joe Ritchie-Bennett. Hij kwam origineel uit Philadelphia in de Verenigde Staten, maar woonde al 15 jaar in het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte voor een farmabedrijf in Reading zelf.

Zijn vader, een gepensioneerde politiechef, beschrijft zijn zoon als “een magneet”. “Hij was geweldig, liefdevol, zorgzaam. Hij bracht mensen echt samen. En iedereen die hem leerde kennen, werd een vriend van hem.” De papa belde vrijdagavond nog met zijn zoon. “Ik sprak hem bijna elke dag. De laatste keer was vrijdag, de dag voor hij vermoord werd. Alles was goed met hem. Hij vertelde over zijn weekendplannen. Hij was enthousiast en blij, zoals hij altijd was over alles wat hij deed.”

David Wails (49) is het derde slachtoffer. Hij was een wetenschapper in een groot chemiebedrijf. “Een man die werkelijk nooit iemand in zijn leven kwaad heeft gedaan”, reageren zijn ouders.

De LHBTI+-gemeenschap in Reading, een stad ten westen van Londen, is geschokt en onzeker door de gewelddadige dood van de drie homoseksuele mannen. LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en interseksueel. “Er is onbegrip. Mensen proberen te begrijpen wat er is gebeurd en waarom. Ik wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek, maar het zou helpen als er wat meer duidelijkheid komt”, verklaarde Paul Britt, voorzitter van Reading Pride tegenover Britse media.