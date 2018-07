LGTB-activisten tonen op creatieve manier dan toch regenboogvlag in Rusland TT

09 juli 2018

11u38 0 De regenboogvlag, het symbool voor de holebi- en transgendergemeenschap, tonen kan je in Rusland duur te staan komen. Niet alleen kan je gearresteerd worden, al te vaak lopen berichten binnen van activisten die op straat in elkaar zijn geslagen omdat ze de gekleurde vlag lieten zien. Maar met het WK voetbal in het achterhoofd, zijn enkele LGBT-activisten erin geslaagd de vlag toch in het Russische straatbeeld te krijgen. Op een creatieve manier bovendien.

Want wat krijg je wanneer je een Spanjaard, een Nederlander, een Braziliaan, een Mexicaan, een Argentijn en een Colombiaan in de voetbalshirts van hun eigen land naast elkaar laat lopen? Juist ja, de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars (roodblauw), die samen ook de regenboogvlag vormen.

Het Spaanstalige collectief Federaçion Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) verzamelde zes activisten uit evenveel landen en stuurde hen naar het grootste voetbalfeest ter wereld. Daar konden ze zonder op te vallen rondlopen in de gekleurde shirts en onder de noemer 'The Hidden Flag' tegelijkertijd toch een statement maken.

De zes poseerden op verschillende plaatsen in Rusland, ook naast politie-agenten die niets in de gaten hadden. De organisatie herinnert eraan dat de regenboogvlag al van 1978 het symbool is van de holebi- en transgendergemeenschap. "Maar vandaag, veertig jaar later, worden mensen nog altijd vervolgd en naar de gevangenis gestuurd omdat ze homoseksueel zijn. Een van de landen waar dat gebeurt, is Rusland. Daarom beslisten we om tijdens het WK de regenboogvlag toch te laten zien aan de autoriteiten. Niet stiekem, maar net heel transparant voor de hele wereld."