LGBT'ers vieren 40ste verjaardag van Mardi Gras-parade in Sydney

03 maart 2018

15u08

Bron: Belga 1 Rond de 12.500 LGBT'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) zijn zaterdag in Sydney voor de jaarlijkse kleurrijke Mardi Gras-parade de straat opgetrokken. Ze herinnerden zaterdag tegelijkertijd aan de eerste gelijksoortige stoet die 40 jaar geleden door de politie uit elkaar werd geslagen.

Duizenden regenboogvlaggen zwaaiden vandaag door de Australische zomerlucht. De stoet werd aangevoerd door een feestwagen van de inheemse bevolking, waarop aboriginal Chris Bonney zich als de Britse ontdekkingsreiziger James Cook (1728-1779) had verkleed.

Activiste Betty Hounslow (66) herinnerde aan de eerste mars van 1978, toen de politie op de deelnemers insloeg en 53 onder hen arresteerde. "Vandaag stapt de politie mee met ons op in de Mardi Gras-parade. Dit is echt ongelooflijk", zei de pionierster. Tot 20 jaar geleden was homoseksualiteit in Australië nog strafbaar.

Pas vorig jaar werden huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk. Donderdag trouwden in Sydney twee mannen op de top van de wereldberoemde havenbrug.

Popicoon Cher maakte verrassend haar opwachting tijdens de stoet. Cher, die tijdens de officiële after-party een optreden ten beste geeft, liet selfies van haar maken met 'paradeers', maar zong niet en gaf geen toespraak.