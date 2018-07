Levi (14) wordt dodelijk overvaren door jetski: voorwaardelijke straf voor 27-jarige mvdb

13 juli 2018

14u40

Een 27-jarige man uit het Nederlandse dorp Brakel (provincie Gelderland) is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een werkstraf van 240 uur. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat de man op 27 mei 2017 met zijn jetski op de Maas de 14-jarige Levi Thoonen heeft overvaren, met fataal gevolg. Het ongeluk in Well (Gelderl and) gebeurde voor de ogen van de vader van het slachtoffer.

Levi is door de klap buiten bewustzijn geraakt en verdronken. Duikers van de brandweer vonden de uit Helmond (Noord-Brabant) afkomstige jongen op de bodem van de rivier, op ruim vier meter diepte.



Volgens de rechtbank heeft Leon van de W. veel te hard en te dicht bij de oever gevaren. Hij moet bovendien geweten hebben dat er zwemmers in het water lagen; het was druk in en op het water.



Van de W. heeft ontkend dat hij de jongen heeft geraakt. De rechter hechtte geen geloof aan zijn verklaring, ook al omdat deze niet strookte met de waarnemingen van de vader van de jongen.



"Heel onvoorzichtig"

Het Openbaar Ministerie had zes maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen Van de W. geëist. De rechtbank zag aanleiding een mildere straf op te leggen. Van de W. is "heel onvoorzichtig" geweest, aldus de rechter, en heeft daarom schuld aan de dood van de jongen. Maar van opzet is geen sprake.



Ook zijn er geen strafverzwarende omstandigheden, zoals drankgebruik. Van de W. heeft geholpen bij de zoekactie, tekende de rechter aan, en hij zal moeten leven met het besef dat hij schuldig is aan een dodelijk ongeval. De rechtbank noemde de zaak "heel naar, gevoelig en emotioneel". De ouders van Levi waren aanwezig in de rechtszaal en hadden een grote foto van hun zoon meegebracht. De rechtbank legde Van de W. ook een vaarverbod van drie jaar op.