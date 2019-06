Levert pas ontdekte kampplaats spoor naar vermiste Théo Hayez op? Delphine Vandenabeele Daimy Van den Eede

20 juni 2019

19u26

Bron: VTM NIEUWS 86 Journaliste Cathérine Moerkerke is voor VTM NIEUWS en HLN naar Byron Bay in Australië getrokken, waar ze de zoektocht naar de vermiste Théo Hayez op de voet volgt. “De politie zou een kampplaats ontdekt hebben in de bossen rond de baai”, vertelt Cathérine. “Een kampplaats waarvan ze het bestaan nog niet afwisten.”

Cathérine benadrukt dat ze “het maar uit één bron” heeft. “Een bron die weliswaar heel dicht bij de speurders staat. Maar het nieuws is nog niet bevestigd door de politie zelf”, klinkt het. “Als het effectief klopt, is dat wel een spoor dat ze absoluut zullen volgen. Ze hopen dat het nieuwe informatie oplevert om Théo eventueel terug te vinden.”

Vandaag zochten de speurders ook in het water naar het lichaam van Théo. “Het gebeurt vaak dat mensen de kracht van de zee onderschatten. Dat ze het water ingaan en in de problemen geraken bij dag, maar ook bij nacht. Want hier zijn op de stranden heel veel nachtelijke feestjes waar mensen onder invloed raken, veel drinken en ook drugs nemen. Dan wandelen ze het water in en raken ze in de problemen. Ook niet te vergeten en niet te onderschatten: hier zitten behoorlijk veel haaien.”