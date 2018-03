Leverde Rusland wapens aan Taliban? Moskou ontkent beschuldigingen van VS HA

25 maart 2018

10u30

Bron: Reuters 0 Rusland ontkent dat het financiële en wapensteun heeft geleverd aan de Taliban in Afghanistan. De Amerikaanse generaal John Nicholson had dat vorige week gesuggereerd in een interview met de BBC.

Volgens persagentschap Reuters markeren de beschuldigingen de groeiende spanningen rond de betrokkenheid van Moskou in het conflict. Generaal Nicholson stelde vorige week dat de Russen de inspanningen van de Verenigde Staten in Afghanistan tegen drugs en terrorisme ondermijnen door het land van financiële steun en zelfs wapens te voorzien. "Afghaanse leiders hebben ons wapens bezorgd die de Taliban mogelijk van Rusland hebben gekregen", klonk het.

"Kwaadsprekerij"

De Russische ambassade in Kaboel doet de aantijgingen af als "kwaadsprekerij". "Zulke verklaringen zijn ongegrond", klinkt het in een statement. De ambassade roept voorts op om "geen nonsens" te verkondigen.

Het is niet de eerste keer dat Amerikaanse legerchefs Rusland ervan beschuldigen mogelijk wapens te hebben geleverd aan de extremistische groepering in Afghanistan. De autoriteiten in Rusland hebben dat steeds ontkend. Volgens Moskou hebben zij "beperkt contact" met de Taliban, maar heeft dat als doel de vredesgesprekken op de rails te krijgen en de veiligheid van Russische burgers te verzekeren.

Sergei Skripal

Hoewel Rusland zich kritisch opstelde over de aanpak van de Verenigde Naties en de NAVO in de Afghaanse oorlog, hielp het toch om helikopters aan het Afghaanse leger te bezorgen en ging het akkoord om in eigen land een route open te stellen zodat de coalitie materiaal naar het conflictgebied kon vervoeren. Die samenwerking verwaterde grotendeels door onenigheid met het Westen over het conflict in Oekraïne en Syrië. Deze maand kregen de relaties opnieuw een deuk door de beschuldiging dat Moskou verantwoordelijk is voor de vergiftiging van oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië.