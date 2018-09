Levensverwachting in ontwikkelde landen ligt 19 jaar hoger dan in armste landen Redactie

14 september 2018

20u19

Bron: Belga 0 Kinderen die vandaag geboren worden in hoogontwikkelde landen hebben een levensverwachting die 19 jaar hoger ligt dan kinderen in de minst ontwikkelde landen. Ze besteden ook zeven jaar langer op de schoolbanken. Dat blijkt uit een rapport van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) dat vandaag bekendgemaakt werd.

Noorwegen, Zwitserland, Australië, Ierland en Duitsland vormen de top vijf in de zogenaamde ontwikkelingsindex, de index van de menselijke ontwikkeling, die sinds 1990 de ontwikkelingsgraad van de VN-lidstaten vergelijkt. Onderaan de lijst bengelen Niger als laatste, voorafgegaan door de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Wie in een land bovenaan de lijst geboren wordt, heeft een levensverwachting van meer dan 80 jaar. Onderaan is dat nauwelijks 60 jaar.

Naast levensverwachting zijn onder meer armoede en onderwijs criteria waar rekening mee gehouden wordt. België staat 17de op die index, met onder meer een levensverwachting van 81,3 jaar.

Algemeen beschouwd leven de mensen langer, krijgen ze meer onderwijs en verdienen ze meer geld. Maar als in detail gekeken wordt, zijn er enorme discrepanties te zien tussen ontwikkelingslanden en industrielanden. "Deze statistieken tonen de tragedie van miljoenen individuen wier leven beïnvloed is door ongelijkheid en verloren kansen", zegt Achim Steiner, hoofd van het UNDP.