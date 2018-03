Levenslange oorlog van Betsy na verkrachting door Japanse militair eindigt met eenzame dood. Pas 10 jaar later wordt ze thuis gevonden in Rotterdam Tonny van der Mee

17 maart 2018

13u58

Bron: AD.nl 0 Betsy de Bruin werd als 16-jarig meisje verkracht door een Japanse militair. De dochter die daaruit werd geboren, wilde ze nooit accepteren. Het oorlogstrauma droeg ze in stilte met zich mee. Ze stierf thuis in Rotterdam een eenzame dood, en werd pas tien jaar later gevonden.

Betsy de Bruin hield de gordijnen van haar bovenwoning altijd gesloten. Een verweerd strookje papier met haar naam zat met plakband vast aan de voordeur. Ze leidde een teruggetrokken bestaan. Het was niet verwonderlijk dat ze tien jaar lang dood in haar huis lag zonder dat iemand het ontdekte.

Een dag nadat het lichaam van Betsy is gevonden, staat haar dochter "met een onwezenlijk" gevoel bij de woning in de Jan Porcellisstraat in Rotterdam. Voor de blauwe deur ligt een eenzame rode roos. "Ik heb altijd gedacht dat er een dag zou komen dat er een politieagent voor mijn deur zou staan", vertelt ze in de Nederlandse krant AD. "Dat hij zou vertellen dat mijn moeder was overleden. Ik zou niet eens verbaasd zijn dat ze al maanden in huis zou liggen, maar 10 jaar?"

Van een liefdevolle relatie tussen moeder en dochter is nooit sprake geweest. De laatste 20 jaar van haar leven hebben ze geen contact. Betsy is een gesloten vrouw. Haar dochter weet dat ze een groot oorlogstrauma met zich meedraagt, maar Betsy zwijgt daarover. "Ik was een ongewenst kind. Dat voelde ik elke dag en mijn moeder vertelde dat ook. Ik was niet de dochter die ze had willen hebben."

