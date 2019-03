Levenslang voor vrouw (55) die echtgenoot doodsloeg met deegrol: “Ik wilde hem helpen” ttr

23 maart 2019

18u14

Bron: bbc, daily mail 0 buitenland De 55-jarige Hannegret Donnelly werd gisteren veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op haar man Christopher Donnelly (55). De Britse sloeg haar partner vorig jaar in maart dood met een deegrol. Tijdens het proces zei de vrouw dat ze haar echtgenoot jarenlang mishandelde en vernederde. “Ik duwde hem verschillende keren van de trap”, bekende ze.

Hannegret Donnelly woonde samen met haar man Christopher en hun vier kinderen, tussen de 12 en 21 jaar oud, in Londen. Het gezin zonderde zich volgens enkele buurtbewoners af van de buitenwereld, zo staat in Britse media te lezen. Niemand wist welke gruwelijke daden zich jarenlang afspeelden in het huis van Hannegret en Christopher.

Agenten gingen vorig jaar op 31 maart langs bij het huis van het gezin Donnelly na een alarmerend telefoontje van Hannegret. Ze vertelde dat haar man “bewegingloos op de badkamervloer” lag. Toen de politie het levenloze lichaam van Christopher aantrof, namen ze Hannegret onmiddellijk mee voor verhoor. Al snel kwam aan het licht dat het 55-jarige slachtoffer geen natuurlijke dood stierf. De politie vond overal in het huis - op de muren, de meubels en het plafond - bloedsporen.

Hannegret bekende vrijwel onmiddellijk dat ze haar man doodsloeg met een deegrol nadat ze hem jarenlang mishandelde. Uit autopsie bleek dat het slachtoffer maar liefst 78 kneuzingen, inwendige bloedingen, een verbrijzelde schouder en verwondingen aan het strottenhoofd had.

Dagboek

Volgens de onderzoekers gedroeg Hannegret zich als een échte tiran. “Ze had de volledige controle over zijn leven. Als Christopher iets deed wat tegen haar zin was, dan strafte ze hem”, zo zei hoofdinspecteur Felicity Parker. “Dit bewijst nogmaals dat zowel vrouwen als mannen het slachtoffer kunnen worden van huiselijk geweld.”

Speurders vonden tijdens een huiszoeking het dagboek van Hannegret, waarin ze schreef hoe ze haar man toetakelde. “Vandaag sloeg ik hem met een haarborstel en duwde ik hem van de trap”, zo stond op een van de pagina’s te lezen. Op een andere dag schreef Hannegret dat ze “niet toestond dat Christopher het toilet gebruikte”.

Noch tijdens het politieverhoor noch tijdens het proces liet Hannegret blijken dat ze spijt had van haar daden. De vrouw raakte naar eigen zeggen “in een roes” als ze haar man - met wie ze 23 jaar was getrouwd - sloeg. “Soms sloeg ik hem een beetje harder dan anders. Maar hij verloor nooit het bewustzijn”, klonk het in de rechtbank. “Ik mepte hem op zijn neus, omdat ik vaak erg boos was op hem. Hij had geen grote wonde toen, maar slechts een kleine snee. Ik wilde hem alleen maar helpen.”

Levenslang

“Je kinderen groeiden op in verschrikkelijke omstandigheden”, zei rechter Amanda Yip tegen Hannegret. “Ze zagen hoe je je man verschillende keren toetakelde, maar waren te bang om in te grijpen. Dat hun moeder nu haar leven in de gevangenis moet doorbrengen, is opnieuw een traumatische ervaring voor hen. Maar hiervoor ben jij verantwoordelijk.”

De rechter veroordeelde Hannegret tot een levenslange celstraf.