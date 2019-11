Levenslang voor tieners die 17-jarig meisje doodstaken in Londens park Simone van Zwienen

18 november 2019

22u20

Bron: AD 0 Twee tieners zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een 17-jarig meisje in Oost-Londen. Jodie Chesney werd uit het niets diep in haar rug gestoken terwijl ze met vrienden in een park zat. De twee aanvallers namen de benen en lieten het mes in haar lichaam zitten.

Drugshandelaar Svenson Ong-a-Kwie (19) kreeg een gevangenisstraf van 26 jaar voor het neersteken van het meisje. Zijn loopjongen Arron Isaacs (17) wordt minstens achttien jaar vastgehouden omdat hij een “gewillige toeschouwer” was. “Toen dat mes in Jodie werd gestoken, was het de bedoeling om haar te doden”, aldus rechter Wendy Joseph. Ze voegde daaraan toe dat de dood van het meisje deel uitmaakte van een reeks aanvallen die in wreedheid toenamen.



Jodie was al de achttiende persoon – en de vijfde tiener – die in het eerste kwartaal van dit jaar in Londen werd vermoord. Het ging vooral om steekpartijen, meestal zonder duidelijke aanleiding.

Kostbaarste bezit

Tijdens het proces gaven de beklaagden elkaar de schuld, maar daar was de jury niet gevoelig voor. De vader van Jodie, Peter Chesney, vertelde tijdens een slachtofferverklaring dat de dood van zijn dochter zijn leven heeft verwoest. De 39-jarige man beschreef hoe hij een jaar geleden met een nieuwe baan als verkoper in de stad was begonnen en aan het begin stond van een veelbelovende carrière. “Ik heb die baan opgezegd. Ik ga scheiden van mijn vrouw en ik moet mijn huis verkopen, maar ik ben voornamelijk het kostbaarste bezit dat ik ooit had kwijt.”

Ook de vriend van Jodie, Eddie Coyle, vertelde dat hij volledig veranderd is door de gebeurtenissen van die nacht. Hij ving Jodie op in zijn armen, nadat ze werd neergestoken. “Ik vind het meestal moeilijk om te slapen. Ik heb de diagnose posttraumatische-stressstoornis (PTSS) gekregen en het houdt me de meeste nachten wakker.”

De daders wilden wraak nemen op rivalen en hebben Jodie per ongeluk vermoord. De 17-jarige tiener, die bekendstond als een “goed mens”, zat samen met een groepje vrienden te kletsen en muziek te luisteren in een park in de wijk Harold Hill. Uit het niets kwamen twee mannen op haar af, waarna een van hen zonder iets te zeggen een mes in haar rug stak. De aanvallers maakten zich snel uit de voeten en lieten het mes in haar lichaam achter.

Verjaardag van haar vader

Buurtbewoonster Teresa Farenden (49) vertelde in Britse media hoe ze Jodie had geprobeerd te reanimeren. “Het mes zat nog in haar, maar dat kon ik niet zien omdat het donker was”, vertelde ze. “Ik wist het op dat moment niet, maar toen de politie het zei, dacht ik alleen maar: ‘Heb ik het mes verder in haar geduwd door haar te reanimeren’?” De hulp van de vrouw mocht hoe dan ook niet baten. Jodie overleed, nota bene op de verjaardag van haar vader, terwijl haar vriend haar haren streelde.

De daders werden enkele dagen later gearresteerd. Volgens politieagent Perry Benton toonden de verdachten op geen enkel moment berouw. Hij noemde het een van de moeilijkste onderzoeken die hij ooit heeft gedaan.

Ong-a-Kwie was eerder veroordeeld voor het bezit en de levering van drugs. Twee andere jongens van 16 en 20 jaar oud werden allebei vrijgesproken van moord en doodslag.

De familie van Jodie is blij met de straf. Volgens nonkel Terry Chesney kunnen ze nu proberen door te gaan met hun leven. “We zullen haar nooit terug krijgen, maar we hebben gerechtigheid”, zei hij.