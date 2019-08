Levenslang voor tiener die zus wurgt tijdens ruzie over wifiwachtwoord HL

07 augustus 2019



Bron: The Independent, The Macon Telegraph 10 De 18-jarige Amerikaan Kevon Watkins werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het wurgen van zijn zus tijdens een uit de hand gelopen ruzie over... het wifiwachtwoord.

De jongen uit Georgia was amper 16 toen hij in februari 2018 zijn zus Alexus Watkins (19) aanviel. Uit getuigenissen blijkt dat het er in het gezin bijna elke dag bovenarms opzat. Tijdens zijn proces getuigde de Amerikaanse tiener over de ruzie die fataal afliep. Hij had het wifiwachtwoord veranderd zodat zijn gezinsleden geen toegang meer hadden tot het internet. Volgens hem was de verbinding anders te traag voor het Xbox spelletje dat hij aan het spelen was. Toen de moeder de spelconsole uit de kamer van Kevon wou halen, ontstond er chaos in het huis. Zowel de jongere broer als Alexus, de oudere zus, werden betrokken in de ruzie. Alexus zou zijn tussengekomen uit schrik dat Kevon hun moeder te lijf zou gaan.

Tien minuten

De tiener nam zijn zus in een wurggreep en hield haar minstens tien minuten zo vast. Zowel de moeder als het jongere broertje belden naar de hulpdiensten. De politie arriveerde amper 10 minuten later, maar Kevon had Alexus nog altijd in een wurggreep. De rechter Verda Colvin zei daarover: “In die tien minuten moet ze wel gestopt zijn met bewegen. Misschien merkte de beklaagde dat niet op omdat hij nog steeds zo boos was.” Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later die dag aan de gevolgen van verstikking.

“Het spijt me”

Uiteindelijk werd de tiener veroordeeld wegens moord, ook al had hij volgens de rechter niet de intentie om te doden. De wurggreep op zich en het feit dat de jongere broer en de moeder beiden geprobeerd hebben om Kevon te doen lossen, maken dat de omstandigheden zo ernstig waren dat niet anders kon dan zwaar te straffen. Toch viel het de uitspraak de rechter zwaar. Volgens haar was de situatie in het gezin zo problematisch dat al veel eerder ingegrepen had moeten worden.

Bij het aanhoren van de uitspraak barstte Kevon in tranen uit en zei hij: “Het spijt me.” De rechter reageerde: “Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Inclusief de rechtbank.”