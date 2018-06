Levenslang voor rijkeluiszoon die eigen familie afslachtte met bijl, miljoenenerfenis gaat naar tienerzus die bloedbad overleefde Joeri Vlemings

07 juni 2018

16u54

Bron: Daily Mail 73 De 23-jarige Henri van Breda heeft in Zuid-Afrika drie keer levenslang gekregen voor de zogenaamde 'bijlmoorden'. De miljonairszoon bracht op gruwelijke wijze zijn ouders en broer om het leven met een bijl. Zijn tienerzus belandde in coma, maar overleefde de slachtpartij. Zij erft nu het familiefortuin van zo'n 13 miljoen euro. Mogelijk was dat kapitaal het motief voor de moorden.

Voor de drie moorden op zijn gezinsleden kreeg van Breda telkens levenslang, voor de moordpoging op zijn zus nog eens 15 jaar, en voor obstructie van de rechtsgang 12 maanden. Het deed de twintiger blijkbaar allemaal niet veel: hij bleef er onbewogen bij op de rechtbank in Kaapstad. Zijn advocaten lieten wel verstaan dat ze in beroep zullen gaan.

De afschuwelijke feiten vonden begin 2015 plaats in de luxevilla van de miljonairsfamilie in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, bij Kaapstad. Henri van Breda maakte er zijn vader Martin (54), zijn moeder Teresa (55) en zijn broer Rudi (22) koelbloedig en bloederig af met een bijl. Zijn toen zestienjarige zus Marli was de enige die de slachtpartij overleefde. De dader probeerde nog de verdenking van zich af te wenden door zichzelf te verwonden, maar als enige lichtgewonde viel hij al snel door de mand. Vandaar ook zijn veroordeling voor tegenwerking van het gerecht.

Henri van Breda pleitte onschuldig op de moorden tijdens zijn proces. Hij beweerde dat twee mysterieuze zwarte mannen met een bivakmuts op de zwaarbewaakte villa van de familie was binnengedrongen en de moorden pleegden. Die piste volgde de rechter niet. Op 21 mei werd Henri van Breda wel degelijk schuldig bevonden aan meervoudige moord. Vandaag aanhoorde hij dan de strafmaat.

Maar tijdens het proces, dat 66 dagen duurde, werd niet duidelijk waarom de jongeman zijn eigen familie uitmoordde. In de lokale pers verschenen geruchten dat hij een zware drugsverslaafde met schulden was en dat zijn ouders zijn toelage hadden ingetrokken om hem in een ontwenningskliniek te krijgen. Maar daar werden voor de rechtbank geen bewijzen van geleverd.

Henri's zus, Marli van Breda, herinnert zich niets van de aanslag en kwam daarom niet getuigen. Omdat haar broer nu veroordeeld is voor de moorden, is zij de enige erfgename van het fortuin van haar ouders, dat zo'n 13 miljoen euro bedraagt. Vader Martin werd schatrijk in de Australische vastgoedsector. Voor ze naar Zuid-Afrika verhuisden, woonden de van Breda's aan de Sunshine Coast in Queensland, en daarvoor in Perth.

Wie wél in de onschuld van Henri van Breda gelooft, is zijn partner Danielle Janse van Rensburg. Zij begon een jaar na de feiten een relatie met de moordenaar en acht hem niet tot zulke wrede daden in staat. De rechter zag geen verzachtende omstandigheden: "We kregen geen verklaring voor wat je hebt gedaan en je hebt geen wroeging getoond. Hoewel je relatief jong bent en geen eerdere veroordelingen hebt, je gedrag wettigt de zwaarste straf."