Levenslang voor neonazi die inreed op menigte in Charlottesville ADN

28 juni 2019

21u28

Bron: ANP, Belga 0 Een neonazi die inreed op een menigte in de Amerikaanse stad Charlottesville, is vandaag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Door de aanslag kwam een 32-jarige vrouw om het leven en vielen 35 gewonden.

In Charlottesville stonden extreemrechtse activisten en hun tegenstanders op 12 augustus 2017 tegenover elkaar. De inmiddels 22-jarige neonazi James Fields reed vervolgens in op de tegendemonstranten. De beelden van de auto die door de mensenmassa ploegde, leidden wereldwijd tot geschokte reacties. De zaak baarde wereldwijd nog meer opzien omdat de Amerikaanse president Donald Trump zich niet eenduidig distantieerde van rechts-extremisme.

Aanklagers betoogden in de federale rechtszaal dat Fields al langer gewelddadige denkbeelden had en weinig berouw heeft getoond. Hij noemde de moeder van het overleden slachtoffer in een telefoongesprek vanuit de gevangenis onder meer "een communist", "een antiwitte progressieveling" en "de vijand." In maart pleitte Fields schuldig, in een deal waarbij hij aan de doodstraf kon ontsnappen. Hij bood vandaag in de rechtbank excuses aan voor het door hem veroorzaakte leed. Daar nam de rechter geen genoegen mee, levenslang is zijn straf.