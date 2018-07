Levenslang voor neonazi Beate Zschäpe (42) wegens 10 racistische moorden mvdb

11 juli 2018

10u11

Bron: AD.nl 2 Neonazi Beate Zschäpe (42) heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen wegens het plegen van racistische moorden. Het Duitse Openbaar Ministerie klaagde Zschäpe aan voor medeplichtigheid aan tien moorden en twee bomaanslagen tussen 2000 en 2007 van de neonazistische Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU).

De Duitse officier van justitie noemde Zschäpe voor de rechtbank in München mede-oprichter en lid van een terroristische organisatie. Zij zou Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt geholpen hebben bij het vermoorden van in totaal tien mensen van Turkse of Griekse afkomst en een Duitse politieagente. Ook zou zij betrokken zijn bij twee bomaanslagen en verscheidene overvallen.

De aanklager beschrijft de misdaden van NSU als de "meest gewelddadige en meest beruchte" terreuraanslagen sinds die van de extreemlinkse Rote Armee Fraktion (RAF).

Vrijpleiten

De vrouw probeerde zich eerder in haar verklaring van diverse vergrijpen vrij te pleiten. Zo schrijft ze onder meer: "Ik wilde de politie inlichten, maar de Uwes (haar twee partners in de organisatie) dreigden zichzelf dan om te brengen. Het was een onoplosbare situatie."

Ook zegt ze niet bij de planning en uitvoering van de NSU-moorden en overvallen betrokken te zijn geweest. Van moord twee en drie zou zij vooraf naar eigen zeggen niets hebben geweten. "Nu worden racistische motieven genoemd maar ik gaf me gewoon aan mijn lot over."



Wel erkent ze kort na de dood van haar twee partners brand te hebben gesticht in de laatste woning waar het trio verbleef, in Zwickau.

Zschäpe verontschuldigde zich in de schriftelijke verklaring bij de families van slachtoffers.