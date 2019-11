Levenslang voor moordenaar die Belgische toeriste meer dan 40 messteken gaf in Canada HR

20 november 2019

07u14

Bron: CNBC, Victoria News 22 Buitenland Sean McKenzie (28), de Canadese moordenaar van de Belgische toeriste Amélie Sakkalis (28), is veroordeeld tot een levenslange celstraf. De dader, die de jonge vrouw ook seksueel misbruikte, komt de volgende 23 jaar niet in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating.

Het lichaam van Amélie Sakkalis (28) uit Doornik werd op 22 augustus 2018 aangetroffen ten noorden van Boston Bar, een klein dorpje op 200 kilometer rijden van Vancouver.



De dag van haar verdwijning had ze nog een bericht gepost op Facebook waarin ze zei dat ze een lift zocht, en dat ze op zoek was naar iemand met wie ze vanuit het stadje Penticton naar Vancouver of Tofino op Vancouver Island kon meerijden.

McKenzie zou naar Vancouver rijden om er als kok te werken en bood Amélie een lift aan. Beelden van een verkeerscamera tonen Amélie nog terwijl ze ongedeerd op de passagierszetel zit in zijn busje. Een beetje verderop liep het echter gruwelijk fout.

McKenzie reed van de snelweg af, “op zoek naar een telefoonlader”. En toen sloeg hij plots Sakkalis op het hoofd met het heft van een jachtmes. Hij bond haar vast met tape, kleedde haar uit en misbruikte haar seksueel. Vervolgens stak hij Amélie achterin zijn busje en reed ermee naar een bos nabij Boston Bar.

Tijdens de feiten zou Sakkalis herhaaldelijk gevraagd hebben waarom McKenzie haar aanviel. Daarop antwoordde hij enkel “daarom”.

Ontsnapt uit busje van dader

De Belgische deed alles wat ze kon om zich te verdedigen. Ze vocht terug nadat ze al gewond was aan haar hoofd en slaagde erin om in McKenzie’s vinger te bijten. Ze kon zelfs ontsnappen door achteraan uit zijn busje te springen. Maar McKenzie ging haar achterna en kreeg ze opnieuw te pakken. Toen ze aankwamen in het bos, bracht de man Amélie 42 messteken toe. Dat overleefde ze niet.

McKenzie had tijdens zijn proces eind september al schuldig gepleit voor de moord. Zes familieleden van Sakkalis reisden toen naar Canada om het proces te volgen. Maar ze weten nog steeds niet waarom de dader Amélie vermoordde. Dat kon McKenzie volgens zijn advocaat niet uitleggen.

“Bereid prijs te betalen”

“Hij biedt zijn oprechte verontschuldigen aan voor degenen van wie het leven heeft verwoest”, aldus zijn advocaat. “Maar hij kan zijn wroeging niet verwoorden en is bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de prijs voor zijn misdaad te betalen. Wellicht is het daardoor dat de rechtbank de man de eerstkomende 23 jaar niet de mogelijkheid geeft om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke vrijlating.

Nabestaanden

De zus van Sakkalis gaf tijdens het proces aan dat ze sinds de feiten vaak angstig is en ‘s nachts moeilijk slaapt. De moeder van Amélie vertelde voor de rechtbank hoe haar dochter ervan droomde om Canada te ontdekken. “Elke keer als mijn telefoon trilt, denk ik nog steeds dat zij het misschien zal zijn”, zei de vrouw. “En elke avond voor ik ga slapen, kus een doosje waar haar as in zit.”

Mc Kenzie had voor de feiten geen strafblad en werkte als kok. Naast zijn gevangenisstraf zal hij voor het leven worden geregistreerd als zedendelinquent en krijgt hij een levenslang verbod op het houden van vuurwapens. Vanaf 2042 kan hij een voorwaardelijke vrijlating vragen, maar omdat er geen motief was voor de moord zal hij waarschijnlijk langer in de cel zitten.