Levenslang voor mannen die Hannah (21) verkrachtten en vermoordden: rechtszaal barst in gejuich uit KVDS

12 november 2018

20u43

Bron: Times Live, Daily Mail 0 Drie mannen die vorige week schuldig werden bevonden aan het ontvoeren, beroven, verkrachten en vermoorden van de Zuid-Afrikaanse studente Hannah Cornelius (21) en de poging tot moord op haar medestudent Cheslin Marsh (22), hebben elk twee levenslange celstraffen gekregen. De jonge vrouw stierf in mei vorig jaar nadat ze Marsh naar huis voerde. Ze wilde vermijden dat hij na een feestje nog alleen door het donkere Stellenbosch moest op zijn skateboard.

Toen de twee studenten nog even napraatten voor de studio van Cheslin, kwamen Vernon Witbooi (33), Geraldo Parsons (27), Even van Niekerk (28) en nog een vierde verdachte - Nashville Julius (29) - op de wagen van Hannah afgestapt. Dat is te zien op beelden van een bewakingscamera in de buurt. Onder bedreiging van een mes moesten de studenten hun geld en smartphone afgeven. Daarop werd Cheslin in de koffer opgesloten en reden Witbooi, Parsons en van Niekerk met de wagen weg. Hannah zat tussen twee van hen in, zodat ze nergens heen kon. (lees hieronder verder)

Nadat ze even gestopt waren om drugs te kopen en te gebruiken, reden ze de stad uit. In een buitenwijk haalden ze Cheslin uit de koffer en sleepten ze hem de bosjes in. Daar gingen ze hem met bakstenen te lijf en lieten ze hem voor dood achter. Hannah stond nog een erger lot te wachten.





Zij werd tot twee keer toe uit de wagen gesleurd. De eersten keer verkrachtten de mannen haar, de tweede keer sloegen ze haar het hoofd in. Daarna dumpten ze haar lichaam langs de kant van de weg. In tegenstelling tot Cheslin overleefde Hannah het niet. (lees hieronder verder)

Tijdens het proces gaf Parsons - en later ook van Niekerk - onverwacht zijn schuld toe. Samen met Witbooi kregen ze uiteindelijk twee keer levenslang. Nashville Julius – die er alleen bij was toen de twee studenten werden overvallen – kwam ervan af met 22 jaar cel.

Rechter

Volgens rechter Rosheni Allie toonde geen enkele van de veroordeelden “oprechte spijt”. De brutale verkrachting zou “de privacy, de waardigheid en de menselijkheid van Hannah” geschonden hebben. En de manier waarop ze te werk gingen, getuigde volgens de rechter van de “wreedste en ergste vorm van geweld”: “Het was wraakzuchtig en gemeen.” (lees hieronder verder)

Het publiek in de rechtszaal begon luid te juichen toen de strafmaat werd voorgelezen. Het riep de veroordeelden toe dat ze “gangsters” waren, terwijl ze werden weggeleid. Ook Cheslin Marsh – die sinds de aanval doof is aan één oor – was erbij. “Ik ben gewoon opgelucht dat gerechtigheid geschied is”, verklaarde hij achteraf. “Ik kan niet beschrijven hoe ik me voel. Ik ben gelukkig.”

In Zuid-Afrika kunnen veroordeelden met een levenslange celstraf ten vroegste na 25 in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.