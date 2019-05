Levenslang voor man die Jayme Closs (13) ontvoerde en haar ouders vermoordde

25 mei 2019

Bron: ANP

De 21-jarige Jake Patterson is vandaag door een rechtbank in Barron in de Amerikaanse staat Wisconsin tot levenslang veroordeeld voor het ontvoeren en maandenlang gevangen houden van een dertienjarig meisje en het doodschieten van haar ouders. Hij maakt geen kans op een vervroegde vrijlating.