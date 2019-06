Levenslang voor man die 91-jarige passagier op metrosporen duwde kv

24 juni 2019

20u00

Bron: Reuters, BBC 0 In het Verenigd Koninkrijk is een 47-jarige man vandaag tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor twee pogingen tot moord. Paul Crossley had een 91-jarige passagier op de sporen van de Londense metro geduwd. Uit bewakingsbeelden bleek bovendien dat hij eerder op de dag ook had geprobeerd om iemand anders op de sporen te duwen.

Beelden van bewakingscamera’s toonden aan dat Crossley op 27 april vorig jaar eerst had geprobeerd om een 23-jarige man, Tobias French, op de metrosporen te doen belanden in het Tottenham Court Road Station in Londen. French wist echter het evenwicht te bewaren en ontsnapte aan het noodlot.

Vervolgens reisde Crossley enkele haltes verder tot het station Marble Arch. Daar gaf hij een 91-jarige man een duw. Dat bleek Robert Malpas te zijn, een voormalige baas van Eurotunnel. Het slachtoffer belandde met zijn hoofd eerst op de sporen en liep meerdere bekkenbreuken en een ernstige snijwonde op. Hij lag meer dan een week in het ziekenhuis. Een voorbijganger die hem van de sporen redde, verbrandde zijn handen aan de elektrische sporen.



Volgens zijn advocaten had Crossley, die lijdt aan paranoïde schizofrenie, op de dag van de aanvallen zijn medicatie niet genomen en daags voordien voor honderden euro’s crack gebruikt.

De dader zelf getuigde dat hij French “wilde bang maken” omdat hij “een beetje raar naar me gekeken had”. Volgens de rechter koos de man vervolgens Malpas uit omdat hij “bewust en opzettelijk op zoek was naar een kwetsbaarder slachtoffer”. “Het moment waarop je mijnheer Robert zag, ging je achter hem aan”, zei de rechter, die aangaf dat de bewakingsbeelden van de aanval “gruwelijk” waren.

Crossley werd schuldig bevonden aan twee gevallen van poging tot moord en zal minimum twaalf jaar cel in de cel zitten. Hij verblijft voorlopig in een psychiatrisch ziekenhuis tot zijn geestelijke gezondheidstoestand verbeterd is en hij naar de gevangenis kan worden overgebracht.