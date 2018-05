Levenslang voor live uitgezonden schietpartij KVE

09 mei 2018

21u40

Bron: ANP 1 Een man die aan het filmen was toen hij een vrouw doodschoot, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De twintigjarige Anthony Gelia trapte twee jaar geleden de deur in van een woning en opende het vuur, berichten Amerikaanse media.

Juryleden konden tijdens de rechtszaak videobeelden bekijken van de aanloop naar de schietpartij. Gelia had die beelden zelf uitgezonden via Facebook Live. De jury hoorde schoten en gegil nadat de man het huis in Jackson (Michigan) was binnengevallen. Een kogel vloog door een deur en raakte een 26-jarige vrouw, die overleed aan haar verwondingen.

De rechter besloot dat Gelia niet aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. "Je wist misschien niet dat iemand achter de deur stond, maar je wist wel dat er mensen in het huis waren toen je begon te schieten'', oordeelde de magistraat. De schutter zei dat hij nooit van plan was slachtoffers te maken. "Ik verdien deze straf'', zei hij.

De advocaat van Gelia zegt dat een vrouw medeverantwoordelijk is voor de schietpartij. Zij zou de man dronken hebben gevoerd en hem hebben ophitst. Daarna bracht ze hem naar de woning.