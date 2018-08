Levenslang voor labiele schutter die op vliegveld Florida vijf mensen doodschoot kv

18 augustus 2018

03u26

Bron: ANP 0 De 28-jarige ex-militair Esteban Santiago die in 2017 vijf mensen doodschoot op het vliegveld van Fort Lauderdale en acht anderen verwondde, is door een rechter in Miami veroordeeld tot vijf keer levenslang en zes keer twintig jaar.

Santiago, een Irak-veteraan, opende op 6 januari 2017 met een pistool het vuur op reizigers in de bagagehal van het vliegveld. Hij was net in Florida aangekomen op een vlucht uit zijn thuisstaat Alaska. Toen hij door zijn kogels heen was, gaf hij zich over aan bewakingsagenten.



Tijdens de rechtszaak, die meer dan een jaar heeft geduurd, bekende Santiago schuld op alle aanklachten. Daarmee voorkwam hij dat hem de doodstraf zou worden opgelegd.



Twee maanden voor de schietpartij had Santiago tegen FBI-agenten gezegd dat hij stemmen hoorde en dat de CIA zijn geest beheerste. Ook zouden sommige stemmen hem opdracht hebben gegeven om video's van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) te kijken. Santiago onderging een psychisch onderzoek en moest zijn wapen inleveren. Later kreeg hij dat terug.

De veteraan diende van 2007 tot 2016 bij de National Guard van Puerto Rico en Alaska. In 2010 en 2011 werd hij uitgezonden naar Irak. Volgens een tante kwam hij daarvan terug als 'een ander mens'. Tijdens zijn diensttijd ontving hij meerdere militaire onderscheidingen. In augustus werd hij overgeplaatst naar de reservisten.