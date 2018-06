Levenslang voor koppel na gruwelijke mishandeling en moord op au pair in Londen Redactie

26 juni 2018

15u18

Bron: Belga 0 Voor de bizarre moord op een Frans au-pairmeisje zijn een man en een vrouw in Londen tot levenslange opsluiting veroordeeld. Pas na 30 jaar kunnen de 40-jarige bankier en de 35-jarige modeontwerpster, beiden Fransen van Algerijnse afkomst, vervroegd vrijkomen.

Al in mei had een jury de twee beklaagden schuldig bevonden aan het folteren en verdrinken van hun au pair Sophie Lionnet in september 2017. Daarna verbrandden Ouissem Medouni (40) en zijn levenspartner Sabrina Kouider (35) het lijk van de 21-jarige vrouw in hun tuin in Londen.

Daarvoor zouden de twee hun slachtoffer wekenlang gepijnigd, geslagen en uitgehongerd hebben, meldde het Britse persbureau PA vanuit de rechtszaal. Meermaals zouden ze het hoofd van de jonge vrouw tijdens urenlange ondervragingen onder water geduwd hebben en ze zouden haar meerdere beenbreuken toegebracht hebben.

Het paar beweerde dat het au-pairmeisje een seksuele relatie met een ex-vriend van de modeontwerpster had, met name Mark Walton, ex-lid van de Ierse boysband Boyzone. In de fantasie van beide daders had de jonge vrouw met Walton een complot gesmeed tegen hen. De rechter noemde de verwijten van het paar tegen Lionnet "complete fictie".