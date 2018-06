Levenslang voor kinderpornomonster die kinderen en zelfs baby op gruwelijke wijze verkrachtte en mishandelde Raymond Boere

13 juni 2018

12u09

Bron: AD.nl 7 Het Australische kinderpornomonster Peter Scully (55), die dankzij Nederlandse agenten in de Filipijnen kon worden ontmaskerd, moet de rest van zijn leven de gevangenis in.

Een Filipijnse rechter veroordeelde hem vandaag tot die straf omdat hij van 2011 tot 2014 tientallen kinderen op gruwelijke wijze verkrachtte en mishandelde. De meeste kinderen waren jonger dan twaalf jaar. Een van hen was nog maar een baby van 1 jaar oud en werd gedwongen een hoofdrol te spelen in een film die zedenrechercheurs later zouden bestempelen als het meest schokkende materiaal dat op dat moment in omloop is.

Scully produceerde zelf de kinderpornofilms en bood ze voor geld aan op websites. Vier Nederlandse rechercheurs, die het filmpje met de baby voorbij zagen komen in een onderzoek, openden in 2014 de jacht op de dan nog onbekende maker. Ze wisten hem uiteindelijk te traceren op de Filipijnen en kregen daar begin dit jaar een onderscheiding voor van de Australische politie.