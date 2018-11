Levenslang voor hoofdverdachte aanslag op fietstoeristen in Tadzjikistan KVDS

21 november 2018

13u51

Bron: Belga 0 De hoofdverdachte van de aanslag op 7 fietstoeristen in Tadzjikistan afgelopen zomer is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Bij de aanslag vielen 4 doden, onder wie een Nederlander. Hussein Abdusamadov is de enige van de 5 daders die nog in leven is.

De aanslag vond plaats op zondag 29 juli in de regio Danghara. Een auto van het merk Daewoo Ledganza reed toen op zo’n 90 kilometer van Doesjanbe in op een groep van 7 fietsers die elkaar onderweg hadden ontmoet: drie koppels - uit Nederland, Zwitserland en Amerika - en een Fransman die alleen reisde. De vijf inzittenden van de wagen stapten daarna uit en staken de fietsers met messen.

4 doden

Er vielen 4 doden: 2 Amerikanen, 1 Zwitser en de Nederlander René Wokke (56) uit Amsterdam. De andere 3 - waaronder de partner van Wokke, Kim Postma (58), belandden in het ziekenhuis. Veiligheidstroepen schoten later 4 vermoedelijke daders dood. Abdusamadov viel levend in handen van de politie.





De man zou schuld hebben bekend, maar geen berouw hebben getoond. In totaal moesten 15 mensen voor de rechter verschijnen. Twee medeplichtigen kregen gevangenisstraffen van 16 jaar. Anderen kregen kortere celstraffen van 1 tot 1,5 jaar omdat ze niet naar de autoriteiten waren gestapt met informatie.

Het proces vond achter gesloten deuren plaats in de gevangenis. Internationale waarnemers en familieleden van slachtoffers of daders mochten niet bij de behandeling van de zaak zijn. Ook de pers mocht niet bij het proces aanwezig zijn.