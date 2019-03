Levenslang voor Duitser die collega’s vergiftigde met lood en kwik in broodjes LB

Een Duitser is tot levenslange opsluiting veroordeeld omdat hij gif strooide op de broodjes van zijn collega's. Eén van hen belandde in een coma, twee anderen liepen blijvende leverschade op. De 57-jarige man, die wegens de Duitse privacyregels enkel als Klaus O. wordt benoemd, werd door bewakingscamera's betrapt terwijl hij een verdacht poeder op het broodje van een collega strooide in de stad Schloss Holte-Stukenbrock in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Toen de politie zijn huis doorzocht, troffen ze daar in de kelder een primitief chemisch labo aan dat door de rechter werd omschreven als “gevaarlijker dan alle chemische stoffen die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt.” Twee collega’s van de man, een 27-jarige en een 67-jarige man, liepen chronische leverschade op door vergiftiging met lood en cadmium. Beide mannen lopen nu een hoger risico kanker te krijgen. Een 23-jarige stagiair belandde in een coma nadat hij kwik binnenkreeg en liep daardoor permanente hersenschade op.

De beklaagde weigerde te praten tijdens zijn proces, waardoor zijn motief onduidelijk blijft. Volgens de aanklagers wilde hij de fysieke aftakeling van zijn collega’s aanschouwen. De rechter achtte het misdrijf even erg als doodslag, verklaarde de man schuldig aan poging tot moord en veroordeelde hem tot levenslang. De rechter beval ook dat hij na zijn levenslange celstraf, die in Duitsland neerkomt op 15 jaar opsluiting, in de cel moet blijven omdat hij een gevaar blijft voor zijn omgeving.