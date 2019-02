Levenslang voor Canadese tuinman die acht mannen vermoordde ttr

08 februari 2019

21u01

Bron: belga 0 Een Canadese tuinman, die de moord op acht homoseksuele mannen bekende, is vandaag veroordeeld tot een levenslange celstraf. In theorie kan hij na 25 jaar voorwaardelijk vrij komen.

De 67-jarige McArthur werd in januari 2018 gearresteerd. Hij vermoordde tussen 2010 en 2017 meerdere mannen die hij via datingapps contacteerde. Nadat de man zijn slachtoffers om het leven had gebracht, begroef hij ze in de tuin van een ouder koppel waar hij als tuinman aan de slag was.

Zeven van de acht vermoorde mannen woonden in Gay Village in de Canadese stad Toronto. Bovendien hadden ze bijna allemaal een migratieachtergrond. Sommigen waren afkomstig van het Midden-Oosten, anderen kwamen dan weer van Zuid-Azië.



McArthur pleitte eerder voor een rechtbank in Toronto schuldig.