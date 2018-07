Levenslang voor Britse IS-aanhanger die opriep tot aanslag op prinsje George mvdb

13 juli 2018

17u57

Een Britse IS-aanhanger die opriep tot een aanslag op de Britse prins George (5) is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 32-jarige Husnain Rashid moet minstens 25 jaar achter de tralies doorbrengen voordat hij in aanmerking komt voor vrijlating, bericht Sky News.

Rashid deed de oproep om de kleuter te doden vorig jaar via berichtendienst Telegram. Hij gaf daarbij het adres van de school waar George een maand eerder was begonnen in het zuidwesten van Londen. Ook verspreidde hij een foto van het koonprinsje voorzien van silhouetten van gemaskerde jihadstrijders.



De werkloze webdesigner spoorde daarnaast medestanders aan om ijs te vergiftigen en aanslagen te plegen op voetbalstadions. Hij zou zelfs van plan zijn geweest een digitaal magazine op te zetten met tips voor zogeheten 'lone wolves', die in hun eentje aanslagen plegen.



'Het aftellen begint'

Rashid verspreidde ook een kaart van Sixth Avenue in New York. De plattegrond was voorzien van de boodschap: "New York Halloween Parade. Heb je al voorbereidingen getroffen? Het aftellen begint." De man gaf toe zo'n 360.000 berichten in meer dan 150 verschillende chats te hebben geplaatst.



Volgens de openbaar aanklager was het doel van Rashid om een 'digitale gereedschapskist' voor terrorisme aan te bieden. De Brit zou van plan zijn geweest naar Syrië af te reizen, waar hij zich wilde aansluiten bij de terreurorganisatie. De autoriteiten arresteerden hem voordat hij kon vertrekken.