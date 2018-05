Levenslang voor Amerikaanse oud-militair die Indische ingenieur in bar doodschoot: "Ga weg uit mijn land!" ADN

05 mei 2018

18u45

Bron: ANP 0 Een Amerikaan die vorig jaar het vuur opende in een bar, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De schutter zou volgens een getuige "ga weg uit mijn land'' hebben geschreeuwd voordat hij een Indiër doodschoot, bericht de krant Kansas City Star. De zaak leidde ook in India tot beroering.

De schietpartij vond plaats in een horecazaak in Olathe (Kansas). De 52-jarige dader, oud-militair Adam Purinton, zou eerst in een dronken en racistische bui twee Indiërs hebben lastiggevallen. Medewerkers van de bar wezen de Amerikaan daarop de deur. Hij keerde terug met een wapen en schoot drie mensen neer: de twee Indiërs en een man die probeerde tussen te komen. Eén van de slachtoffers, de Indische ingenieur Srinivas Kuchibhotla (32), bezweek aan zijn verwondingen.

Purinton erkende volgens rechtbankdocumenten dat hij zal sterven in gevangenschap. Hij bood eerder al excuses aan voor zijn daden. De weduwe van het doodgeschoten slachtoffer sprak de schutter toe in een schriftelijke verklaring. "Ik zou willen dat je voorbij de huidskleur van mijn man hadden kunnen kijken. Dan had je een prachtig en goedhartig persoon gezien."