Levenslang voor 28 militairen die luchthaven van Istanboel wilden veroveren kv

20u49

In juli van dit jaar vierde Turkije de mislukte coup van 2016. Een Turkse rechtbank heeft 28 militairen tot een levenslange celstraf veroordeeld, omdat ze bij de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 geprobeerd hadden om de luchthaven van Istanboel in te nemen. Dat melden Turkse media.

De 28 militairen, onder wie acht officieren, waren schuldig bevonden aan een poging tot "schending van de grondwettelijke orde". In de nacht van 15 op 16 juli hadden ze geprobeerd om de controle te verwerven over de internationale luchthaven Sabiha Gökçen, in het Aziatische gedeelte van Istanboel.

Na de mislukte staatsgreep reageerde de Turkse regering door de aanhangers te vervolgen van de prediker Fethullah Gülen, die volgens Ankara het brein was achter de coup. Gülen, die in de VS verblijft, ontkent elke betrokkenheid. Sindsdien zijn ongeveer 50.000 mensen opgepakt, terwijl zowat 140.000 ambtenaren ontslagen of geschorst werden.

Er zijn ook tientallen processen opgestart tegen mensen die ervan verdacht worden rechtstreeks betrokken te zijn bij de staatsgreep.