Levenslang presidentschap voor Poetin dichterbij, Doema geeft groen licht voor nieuwe termijn YV

11 maart 2020

10u36

Bron: Belga, AP 10 Het Lagerhuis van het Russische parlement, de Doema, heeft woensdag in een derde en laatste lezing een reeks grondwetswijzigingen goedgekeurd, waaronder ook een bepaling die president Vladimir Poetin (67) toelaat langer president te blijven. De nieuwe wet schrapt de limiet van twee opeenvolgende ambtstermijnen. Het gaat om de grootste grondwetswijziging in de geschiedenis van het land.

De voorzitter van de Doema, Vjatsjeslav Volodin, meldde dat 383 parlementsleden voor de wijzigingen stemden. Er waren ook 43 onthoudingen, parlementsleden van de communistische partij. Zij hadden kritiek op de mogelijke langere termijn van Poetin. Niemand stemde tegen, aldus het Russische staatsnieuwsagentschap Interfax. Het gaat om ongeveer 390 wijzigingen aan de grondwet, aldus Volodin.

Al vierde termijn

De 67-jarige Poetin is toe aan zijn vierde ambtstermijn als president en die duurt nog tot 7 mei 2024. Sinds Jozef Stalin was niemand langer aan de macht dan hem. Door de wetswijziging kan Poetin zich bij elke presidentsverkiezing weer verkiesbaar stellen, waardoor hij in feite tot minstens 2036 en eventueel tot aan zijn dood president zou kunnen blijven.

Het Lagerhuis wordt gedomineerd door Verenigd Rusland, de politieke partij met de dichtste banden met Poetin. Nu moet het Hogerhuis, de Federatieraad, de wijzigingen goedkeuren, wat quasi zo goed als zeker zal gebeuren. Poetin wil de wet bekrachtigen op 18 maart, de verjaardag van de Russische annexatie van het schiereiland de Krim. Poetin wil echter ook dat de bevolking zich in een referendum op 22 april uitspreekt over de wijzigingen.

