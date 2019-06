Levensgevaarlijke vulkaan Papoea-Nieuw-Guinea wakker geworden Tom Tates

26 juni 2019

12u03

Bron: AD 4 De Mount Ulawun in Papoea-Nieuw-Guinea - één van de dodelijkste vulkanen ter wereld - is vandaag grote hoeveelheden as gaan spuwen. De rookkolom boven de berg is inmiddels kilometers hoog en experts houden serieus rekening met een mogelijke uitbarsting. Bewoners aan de voet van de vulkaan zijn al geëvacueerd.

Mount Ulawun ligt op een eilandje in de afgelegen Bismarck-archipel en is sinds 1700 al zeker 22 keer met meestal grof geweld uitgebarsten. Daarbij kwam in sommige gevallen zoveel as, lava en energie vrij dat grote delen land rondom compleet werden vernietigd en met een dikke laag as werden bedekt. Ook vonden velen die in de buurt van de berg woonden de dood. Op dit moment leven duizenden mensen in de schaduw van de gevreesde Ulawun.

Autoriteiten noemen de wakker geworden vulkaan ‘een groot risico’. “De vulkanische activiteit begon vanmorgen na licht gerommel en uitstoot van aswolken”, vertelde seismoloog Leo Porikura aan lokale media. “Het Rabaul-vulkaanobservatorium in de buurt heeft een waarschuwing gegeven voor een mogelijke uitbarsting.” Volgens omwonenden is de lucht bij de vulkaan zwart geworden en is bescherming tegen het stof noodzakelijk.

De Ulawun ‘slaapt’ meestal, wat betekent dat de vulkaan niet helemaal is gedoofd maar voortdurend kleine hoeveelheden as uitstoot. Ook zijn vaak aardbevinkjes te voelen en is sprake van geringe erupties waarbij vloeibaar gesteente tevoorschijn komt.

Het magma (vloeibare steen, red.) van de Ulawun bestaat voornamelijk uit basalt en andesiet. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Ulawun circa 7 kilo zwaveldioxide (SO2) per seconde produceert. Dit is ongeveer 2 procent van de totale wereldwijde SO2-uitstoot.

