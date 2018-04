Levensgevaarlijk: waaghals springt van rijdende trein TTR

09 april 2018

08u41

Bron: Instagram 0

Een jongeman is van een rijdende trein gesprongen in het Australische Fremantle. De beelden van de levensgevaarlijke sprong gaan viraal op het internet. “Was de jongen 1 meter verder het water in gevallen, dan was hij dood”, schreef een aandachtige Facebookgebruiker. In het water ligt immers een groot stuk beton. Bijna was de waaghals hiertegen gebotst toen hij naar beneden viel. De man raakte niet gewond.