Levensgevaarlijk: The Fast and the Furious in het echt

Delphine Vandenabeele

08 augustus 2018

13u06

Bron: VTM Nieuws

0

In de VS sterven jaarlijks tientallen mensen tijdens straatraces zoals die in de film 'The Fast and the Furious'. Velen van hen zijn toeschouwers of onschuldige slachtoffers. De politie wijst op de strenge straffen die op straatraces staan en roept op om de wedstrijden te bannen.