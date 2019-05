Levensgevaarlijk: klimmers schuiven nog steeds aan om top van Everest te bereiken

Heel wat klimmers ondernemen rond deze tijd een poging om de top van de Mount Everest te bereiken. Dat zorgt ook voor files in ‘the death zone’. De klimmers moeten urenlang wachten om de top te bereiken en dat is vaak dodelijk. Boven de achtduizend meter is er immers een gebrek aan zuurstof. Vermits de klimmers graag licht gepakt vertrekken houden ze weinig rekening met lange wachtrijen waarvoor extra zuurstof nodig is. Heel wat klimmers sterven dan ook door uitputting of hoogteziekte.

Er stierven dit jaar al elf mensen op de Mount Everest. 2019 is zo het dodelijkste klimseizoen sinds 2015. Autoriteiten vrezen dat de dodentol nog zal stijgen door de aanhoudende drukte op de berg.