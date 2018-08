Levensechte naakte Trump als clown DVDE

18 augustus 2018

Een anonieme groep kunstenaars heeft een levensecht standbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump voor een reclameaffiche in Los Angeles gezet. Het standbeeld is naakt en heeft gelakte nagels, een witte kraag, een muts met pompons en clownsmake-up. Na iets minder dan vijf uur werd het weggehaald door de politie.

Op de affiche staat 'A clown can get away with murder' ('Een clown kan wegkomen met moord'). Dat zijn de woorden van seriemoordenaar John Wayne Gacy toen hij werd opgepakt. De kunstenaars vergelijken die woorden met een uitspraak van Trump. “Ik zou op Fifth Avenue mensen kunnen neerschieten en nog stemmen krijgen”, zei hij tijdens de verkiezingscampagne van 2016.