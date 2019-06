Levend baby’tje met navelstreng er nog aan gevonden in vuilniszak in Amerika Bonne Kerstens

27 juni 2019

10u10

Bron: AD.nl 0 In de Amerikaanse staat Georgia heeft de politie begin deze maand een pasgeboren baby’tje gered uit een plastic vuilniszak. Omwonenden hadden het kindje horen huilen. Om meer te weten te komen over de identiteit van het meisje heeft de lokale sheriff nu harde videobeelden van de vondst van de zuigeling vrijgegeven.

“Ik hoorde vanuit mijn huis iets huilen. Mijn zoontje zei: dat is een baby'tje, maar ik ging er vanuit dat het een dier zou zijn”, vertelt een inwoner van Forsyth, een plaats in Georgia met zo'n 4.000 inwoners. Hij waarschuwde de politie, die direct bij de bewegende zak ging kijken. Daar werd inderdaad een pasgeboren baby'tje in aangetroffen, een meisje. Haar navelstreng was zelfs nog niet verwijderd en het kindje zat hier en daar nog onder het bloed. Het haar zat nat tegen haar hoofdje aangeplakt.

De agenten die het meisje uit de zak bevrijdden zijn hoorbaar aangeslagen, blijkt uit de vrijgegeven videobeelden. “Ach lieverd. Moet je nou eens kijken. Het spijt me zo voor je. Kijk hoe bijzonder je bent”, hoor je een van de agenten zeggen. Hij wikkelt het meisje snel in zijn warme jas, terwijl de gewaarschuwde ambulance toesnelt. “Kijk eens wie daar is?”, vertelt hij het meisje, terwijl ze wordt overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Het kindje oogt gezond. Hoe het nu met haar is, is niet bekend. Ze is naar een pleeggezin gebracht en door de politie ‘India‘ genoemd. De lokale sheriff is op zoek naar informatie over het meisje en haar ouders. Ook anonieme tipgevers mogen zich melden.