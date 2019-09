Leven vol tragedie en schandalen: dit is Hunter Biden, het zorgenkind van Joe Biden dat Trump ten val zou kunnen brengen KVDS

27 september 2019

15u23 1 Hij is het enige kind uit het eerste huwelijk van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden dat nog leeft en meteen ook zijn vaders grootste zorg. Dit is alles wat je moet weten over Hunter Biden (49), de man die wel eens de val van president Donald Trump zou kunnen veroorzaken.

Hunter Biden is het middelste kind van Joe Biden en zijn eerste vrouw Neilia Hunter. Hij heeft een oudere broer Beau en een jongere zus Naomi.

Noodlot

Het noodlot slaat een eerste keer toe in zijn leven als hij nog maar 2 jaar is. Op 18 december 1972 is hij samen met zijn moeder, broer en zus betrokken bij een auto-ongeval. Zijn moeder en kleine zusje overleven het niet, Hunter en Beau raken zwaargewond, maar ze komen er weer bovenop.





Als het eerste grote verdriet verwerkt is, moedigen de twee broers hun vader – die intussen senator is voor de Amerikaanse staat Delaware – aan om de liefde weer toe te laten in zijn leven. Joe leert Jill Jacobs kennen en in 1977 wordt zij de stiefmoeder van de twee jongens. Vier jaar later krijgen ze er met Ashley Biden een halfzusje bij.

Hunter ontpopt zich tot een goede leerling op school en later tot een getalenteerd student. Hij haalt in 1992 een bachelor geschiedenis aan de universiteit van Georgetown en vervolgens – in 1996 – een master in de rechten aan de prestigieuze universiteit van Yale.

Hij is nog een tiener als hij voor het eerst in aanraking komt met alcohol. Dat heeft hij niet van zijn vader, die nog nooit een druppel heeft aangeraakt nadat hij bij familie zag welke verwoesting de drankduivel kan aanrichten. In een interview met The New Yorker begin juli bekent Hunter dat hij aan de universiteit ook af en toe cocaïne gebruikte. Het is het begin van een dubbele verslaving waartegen hij de rest van zijn leven zal vechten.

Huwelijk

Tijdens zijn studie ontmoet hij ook zijn eerste grote liefde: Kathleen Buhle. Zij wordt zijn eerste vrouw. Samen krijgen ze drie kinderen: Naomi, Finnegan en Maisey. Het huwelijk zal meer dan 20 jaar standhouden.

Op carrièrevlak gaat het Hunter Biden aanvankelijk voor de wind. Hij werkt achtereenvolgens voor een grote bankholding en het Amerikaanse ministerie van Handel, daarna wordt hij lobbyist en start hij een eigen business op. Hij zetelt ook drie jaar in de raad van bestuur van de Amerikaanse openbare spoorwegmaatschappij Amtrak.

Als zijn vader in 2008 vicepresident wordt onder Barack Obama, volgt een carrièreswitch. Hunter richt onder meer een investeringsmaatschappij op en gaat aan de slag bij een grote advocatenfirma. In mei 2013 verandert hij opnieuw het geweer van schouder en gaat hij bij de marine. Daar zal zijn drugsverslaving echter stokken in de wielen steken.

Drankverslaving

In de vroege jaren 2000 had hij al een eerste keer geprobeerd om van zijn drankverslaving af te raken. Hij laat zich in 2003 met succes opnemen in een ontwenningskliniek, maar hervalt zeven jaar later in zijn oude gewoontes. Aanleiding is een drink tijdens een zakenreis. Hunter biecht alles op aan zijn broer Beau en gaat weer afkicken. Maar het brengt weinig zoden aan de dijk.

Ook de drugs blijkt hij niet te kunnen laten. In februari 2014 – hij is nog geen jaar bij de marine, waar hij in de pr zit – wordt hij ontslagen nadat hij positief test op cocaïne. Biden voert nog aan dat hij de drugs per ongeluk heeft ingenomen, maar daar heeft het leger geen oren naar.

In 2014 treedt Hunter dan toe tot de raad van bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Bursima Holdings, een functie die hij tot dit jaar bekleedt. In die periode wordt het bedrijf onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek. De openbare aanklager – een man met een niet onbesproken reputatie – wordt echter van de zaak gehaald. Volgens president Donald Trump zou Joe Biden daar de hand in hebben gehad. Iets waar nooit bewijs voor werd geleverd.

Telefoontje

Het is daarover dat ook het omstreden telefoontje gaat dat Trump eind juli doet met zijn ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Daarin zou Trump Zelenski onder druk gezet hebben om een onderzoek in te stellen naar de Bidens. Dat leidde deze week tot de impeachmentprocedure, die de president nu misschien wel de kop kan kosten. Hier lees je er alles over.

De dood van broer Beau aan een hersentumor in 2015, doet Hunter opnieuw zwaar naar de fles grijpen. In het interview met The New Yorker wordt beschreven hoe zijn vader hem meerder keren per dag belt om te vragen of alles wel in orde is en hoe hij op een dag onverwachts in de flat van Hunter verschijnt. "Wat kunnen we doen", klinkt het wanhopig. "Ik heb je nodig."

In de herfst van 2016 besluit Hunter zich opnieuw te laten opnemen in een afkickkliniek, deze keer in Arizona. Tijdens een tussenstop in Los Angeles gaat het weer mis. Hij koopt verscheidene keren crack en nadat hij dagenlang niet geslapen heeft, raakt hij de controle kwijt over zijn wagen en crasht hij. Dat is het moment dat hij de afkickkliniek belt met de vraag om hem te komen ophalen.

Pijn

"Iedereen krijgt te maken met pijn", zegt hij over zijn leven vol verslaving. "Iedereen krijgt te maken met trauma. In elke familie is er wel iemand die verslaafd is. Ik heb die duisternis gezien. Ik ben in de tunnel geweest. Die tunnel zonder einde. Je raakt het nooit meer kwijt. Je probeert gewoon een manier te vinden om ermee te leven."

Het is ook in 2016 dat Hunter een relatie begint met de weduwe van zijn broer, Hallie. Op dat moment is hij nog getrouwd met Kathleen, maar het gaat al een tijdje niet goed tussen hen. Het mondt uit in een vechtscheiding en in 2017 gaan Hunter en Kathleen officieel uit elkaar.

Ondanks het feit dat zijn ouders openlijk achter de relatie met Hallie staan, is ze van korte duur. Begin dit jaar gaat het koppel uit elkaar. In mei leert Hunter de Zuid-Afrikaanse regisseur Melissa Cohen (32) kennen. Nog geen week later doet hij haar een huwelijksaanzoek.

Huwelijk

De familie Biden is niet op de trouw aanwezig. Volgens Hunter gaf zijn vader wel zijn zegen voor het huwelijk. “Ik belde mijn vader en vertelde hem dat we net getrouwd waren”, vertelt hij aan The New Yorker. “Mijn toestel stond op speaker en hij zei tegen Melissa: ‘Bedankt dat je mijn zoon weer de moed gegeven hebt om iemand graag te zien. Tegen mij zei hij: ‘Ik wist dat ik je terug zou krijgen als je de liefde terugvond.’ Mijn antwoord was dat ik hem altijd graag had gezien.”

En dat is iets wat onvoorwaardelijk wederzijds is. Zo liet Joe Biden zich eerder in een interview ontvallen dat zijn zoon Beau “zijn ziel” was en zijn zoon Hunter “zijn hart”. “Hunter heeft zware tijden meegemaakt. Maar hij is een vechter”, aldus nog vader Joe.

