Leven als staatsvijand van Rusland: "Ik ga nooit twee keer naar hetzelfde restaurant" De Amerikaanse ondernemer Bill Browder bedacht de door Poetin gehate Magnitski-wet Tom Kreling

27 maart 2018

12u47

Bron: De Volkskrant 0 Wie tot staatsvijand van Rusland is aangemerkt, is zijn leven niet zeker. De poging tot moord op de Russische ex-spion Sergei Skripal maakte dat onlangs duidelijk. Ook de Amerikaanse ondernemer Bill Browder houdt rekening met zo'n scenario.

Als Bill Browder in zijn woonplaats Londen uit eten gaat, kiest hij nooit een restaurant waar hij al een keer geweest is. Niet omdat hij zo kieskeurig is, maar als ze weten dat hij ergens vaker komt, kunnen ze iemand de keuken inloodsen en z'n eten vergiftigen. "Ik ben nergens vaste gast. Het voordeel is dat ik op heel veel verschillende plekken kom", zegt hij met een grijnsje.

De 53-jarige Browder gebruikt ook nooit een privéjet als hij ergens naartoe moet vliegen, al kan hij het zich veroorloven. Een privévliegtuig is eenvoudig te saboteren, dus kiest hij altijd voor een lijnvlucht. Zomaar de wereld rondvliegen zit er voor Browder trouwens niet in. Stel dat hij in een land aan de grond komt dat hem vervolgens uitlevert?

Bill Browder is altijd op z'n hoede sinds hij door president Vladimir Poetin tot staatsvijand van Rusland is verklaard. "Ik krijg doodsbedreigingen, word gevolgd, ontvang waarschuwingen dat ze me willen kidnappen." Browder is in Rusland al twee keer bij verstek veroordeeld tot achttien jaar cel. Fraude, bedrieglijke bankbreuk; aan dat soort dingen zou hij zich hebben schuldig gemaakt. Ook lopen er in Rusland nog onderzoeken tegen hem vanwege mogelijke betrokkenheid bij moord.

HLN