Letterlijk: Dit document ondertekenden Donald Trump en Kim Jong-un vandaag TT

12 juni 2018

09u38 0 Officieel is de tekst nog niet vrijgegeven, maar dankzij een bereidwillige Donald Trump die zijn handtekening graag liet zien aan de aanwezige journalisten, is het vanmorgen ondertekende akkoord tussen Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un toch al bekend. Dit is de tekst waartoe de twee zich verbonden hebben:

Gezamenlijke verklaring van president Donald J. Trump van de Verenigde Staten van Amerika en voorzitter Kim Jong-un van de Democratische Volksrepubliek Korea op de top van Singapore.

President Donald J. Trump van de Verenigde Staten van Amerika en voorzitter Kim Jong-un van de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) hielden op 12 juni een eerste, historische top in Singapore.

President Trump en voorzitter Kim Jong-un wisselden een uitgebreid, diepgaand en respectvol gesprek over de thema's rond het vestigen van nieuwe Amerikaans-Koreaanse relaties en rond de opbouw van een duurzame en robuuste vrede op het Koreaanse Schiereiland. President Trump verbond zich tot veiligheidsgaranties voor de DPRK en voorzitter Kim Jong-un bevestigde opnieuw zijn vaste en onwrikbare wil tot de volledige denuclearisatie van het Koreaanse Schiereiland.

President Trump en voorzitter Kim Jong-un zijn ervan overtuigd dat nieuwe Amerikaans-Koreaanse relaties zullen bijdragen tot vrede en vooruitgang op het Koreaanse Schiereiland en in de wereld. Ze erkennen dat het opbouwen van wederzijds vertrouwen de denuclearisatie van het Koreaanse Schiereiland dichterbij kan brengen. Daarom beloven ze het volgende:

• De Verenigde Staten en de DPRK verbinden zich ertoe nieuwe Amerikaans-Koreaanse relaties op te bouwen, in overeenstemming met de wil van de volkeren van beide landen om tot vrede en vooruitgang te komen.

• De Verenigde Staten en de DPRK zullen samenwerken om een duurzame en stabiele vrede op het Koreaanse Schiereiland te bewerkstelligen.

• De DRPK bevestigt de verklaring van Panmunjom van 27 april 2018 en verbindt zich ertoe aan een volledige denuclearisatie van het Koreaanse Schiereiland te werken.

• De Verenigde Staten en de DPRK verbinden zich ertoe de lichamen van krijgsgevangenen en vermisten terug te brengen, alsook zij die al geïdentificeerd zijn, onmiddellijk te repatriëren.

President Trump en voorzitter Kim Jong-un erkennen dat de Amerikaans-Koreaanse top - de eerste in de geschiedenis - een ongeziene gebeurtenis van een geweldig belang is om tientallen jaren aan spanningen en vijandigheden tussen de twee landen te overwinnen en om een nieuwe toekomst te beginnen. Ze verbinden zich er daarom toe de bepalingen in deze gemeenschappelijke verklaringen volledig en snel te implementeren.

De Verenigde Staten en de DPRK verbinden zich ertoe nieuwe onderhandelingen te organiseren die geleid zullen worden door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, en een belangrijke ambtenaar van de DPRK. Die onderhandelingen zullen zo snel mogelijk plaatsvinden en zullen de resultaten van de Amerikaans-Koreaanse top implementeren.

President Donald J. Trump van de Verenigde Staten van Amerika en voorzitter Kim Jong-un van de Commissie van Buitenlandse Zaken van de Democratische Volksrepubliek Korea hebben zich ertoe verbonden samen te werken voor de ontwikkeling van nieuwe Amerikaans-Koreaanse relaties en voor het promoten van vrede, vooruitgang en de veiligheid van het Koreaanse Schiereiland en de wereld.

DONALD J. TRUMP

President van de Verenigde Staten van Amerika

KIM JONG UN

Voorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken van de Democratische Volksrepubliek Korea

12 juni 2018

Sentosa

Singapore