Letterlijk aan de schandpaal: dieven naakt vastgebonden aan lantaarnpalen in Mexicaanse badplaats

Redactie

29 september 2018

04u37

Bron: AD/Daily Mail 2 De Mexicaanse badplaats Puerto Vallarta is al dagen in de ban van macabere gebeurtenissen. Tien mannen, waarschijnlijk dieven of andersoortige criminelen, zijn afgelopen week naakt vastgebonden aan lantaarnpalen in de stad, met sporen van mishandeling op onder andere hun achterwerk.

Lokale media berichtten vrijdag over de zaak. In het achterhoofd van de mannen is ook de letter R gekerfd. Dat staat voor 'rata', het Spaanse woord voor rat en is Mexicaanse straattaal voor dief. Justitie in de stad is inmiddels een onderzoek gestart naar de zaak.

Puerto Vallarta ligt aan de westkust van Mexico in de staat Jalisco. Dat is ook de bakermat van het machtige drugskartel Jalisco. De kartels straffen op dergelijke manieren soms 'gewone' boeven, om zo hun imago op te poetsen en te laten zien dat ze opkomen voor de veiligheid van de bevolking.