Letland moet luchtruim sluiten voor ‘wilde’ drone

04 mei 2020

01u26

Bron: AD.nl / Belga

In Letland is het luchtruim gesloten nadat de bestuurders van een drone met een diameter van 5,5 meter zaterdag tijdens een testvlucht het contact met het toestel zijn kwijtgeraakt. De internationale luchthaven van de hoofdstad Riga is dicht.