Lessen over kredietkaarten en de metro: deze school vangt Noord-Koreaanse vluchtelingen op

29 mei 2018

Ondanks de toenaderingspogingen van Kim Jong-un met Zuid-Korea en de Verenigde Staten, gaat het leven in Noord-Korea nog steeds niet over rozen. Dat bewees het bezoek van VTM-journalist Robin Ramaekers nog maar eens. De inwoners van het land gaan gebukt onder een schrikbewind en zijn compleet afgesloten van de buitenwereld. Wie toch weet te ontsnappen, loopt hopeloos verloren in de moderne maatschappij. En dat is waar de Yeomyung-school voor dient.

Momenteel lopen zo'n 100 studenten school aan de Yeomyung-school in Seoel (Zuid-Korea). Daar krijgen ze lessen die je aan iedere middelbare school ziet, zoals biologie en fysica. Maar daarnaast worden ze ook onderricht in heel wat zaken die wij als vanzelfsprekend zien. Het gebruik van een kredietkaart bijvoorbeeld, of hoe je een metroplan moet lezen.

Alle leerlingen hebben immers één ding gemeenschappelijk: ze zijn afkomstig uit Noord-Korea. Daar werden ze opgevoed zonder toegang tot moderne faciliteiten zoals het internet, waardoor ze na hun 'ontsnapping' moeite hebben om te functioneren in hun nieuwe omgeving. Pak Sool, een van de studenten aan Yeomyung, liep de eerste keer dat hij de metro nam helemaal verloren. "Wat ik zag in Zuid-Korea toen ik hier voor het eerst aankwam, was overweldigend. De landen zijn zo verschillend als dag en nacht. Ik had bijvoorbeeld geen idee wat een kredietkaart was, terwijl dat in Seoel alle dagen gebruikt wordt."

Internet en soaps

Sool kon Noord-Korea ontvluchten door smokkelaars te betalen, die hem via China naar Thailand brachten. Daar kwam hij voor het eerst in aanraking met de buitenwereld. Hij kreeg voor het eerst Zuid-Koreaanse soaps te zien en leerde wat het internet was, en was meteen verkocht. "Het was schokkend. Eerst kon ik maar een heel klein deeltje van de wereld zien, en ineens werd alles zichtbaar." Nu leert hij in de les biologie hoe hij kikkers moet ontleden, waar hij de dieren vroeger moest opeten uit gebrek aan voedsel. "We aten echt alles op, niet alleen de billen. Ze zijn echt nog lekker."

De Yeomyung-school, die gesponsord wordt door verschillende christelijke groeperingen, helpt de Noord-Koreaanse kinderen bij hun integratie in Zuid-Korea. Maar daarnaast heeft de instelling ook een ander doel: ze streeft naar een eenmaking van noord en zuid. "We hopen dat onze studenten daar op termijn bij zullen helpen. We willen een voorbeeld zijn van hoe educatie er in Noord-Korea zou moeten uitzien, en we hopen dat onze leerlingen die boodschap zullen uitdragen." En met de huidige gesprekken tussen de leiders van beide naties, is dat idee geen droombeeld meer. Pak hoopt alvast dat hij ooit kan terugkeren naar zijn land, en dan liefst als dokter. "Het gezondheidssysteem in Noord-Korea is ondermaats. Ik hoop dat ik ooit terug kan om de mensen te helpen die daar nog steeds lijden."