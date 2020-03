Exclusief voor abonnees Lesbos is een kruitvat: “Het is wachten op de eerste dode” VLUCHTELINGENCRISIS Mark van Assen

09 maart 2020

14u52

Bron: AD.nl 0 Tien jaar geleden werden de Grieken nog gezien als luie donders die Europees belastinggeld opslokten. Nu moeten ze datzelfde Europa beschermen tegen de migrantenstroom. De ironie daarvan ontgaat niemand hier op Lesbos.

Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen? Katerina Kovaiou schudt mismoedig haar hoofd. En dat was nog vóór de brand die later deze zaterdagavond een huis van een hulporganisatie (One Happy Family, nota bene) verwoestte. Maar ná het bericht dat er Duitse neonazi’s op het eiland gesignaleerd waren.



Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis