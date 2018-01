Lesbische vrouw heeft geen recht op vaderschapsverlof TK

18 januari 2018

13u45

Bron: Belga 2 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een klacht van een lesbische vrouw over vaderschapsverlof afgewezen. De klacht van de Franse vrouw wegens discriminatie is ongegrond, luidt het in Straatsburg.

De vrouw had in 2004 vaderschapsverlof aangevraagd in Frankrijk nadat haar partner een kind op de wereld gezet had. Het verlof kreeg ze niet echter niet.

De rechters argumenteren nu dat de vrouw niet op basis van haar geslacht of seksuele geaardheid ongelijk behandeld is. Vaderschapsverlof staat alleen open voor fysieke vaders. Naar het huidige Franse recht zou de vrouw "zorgverlof" kunnen aanvragen en daarmee dezelfde verlofrechten kunnen genieten als bij vaderschapsverlof.