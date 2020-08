Lesbische vrouw (22) overgoten met kokend water in Nederlands asielzoekerscentrum Tom van der Meer

10 augustus 2020

14u30

Bron: BD.nl 20 Een 26-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Nigeria die vorige week in verband werden gebracht met een ruzie met een lesbische vrouw in een asielzoekerscentrum in het Nederlandse Gilze (Noord-Brabant), zijn zondagmiddag opgepakt. De twee worden ervan verdacht de vrouw met kokend heet water te hebben overgoten, waardoor het slachtoffer tweedegraads brandwonden van haar oksel tot haar bil heeft opgelopen. Ze verkeerde na het incident in shock.

Dat gebeurde zondagnacht 2 augustus in het asielzoekerscentrum Prinsenbosch. De lesbische vrouw van Nigeriaanse afkomst was voor haar verjaardag op bezoek bij haar vriendin en dochtertje in asielzoekerscentrum Gilze. De vriendin werd al langer lastiggevallen door de Nigeriaanse man en vrouw. Ook die vriendin werd in die nacht van zondag op maandag mishandeld: zij werd volgens de politie geslagen.

Volgens Sandro Kortekaas van de Stichting LGBT Asylum Support wilde de man eerder een relatie met deze vrouw aanknopen, waarna zij had gezegd dat ze lesbisch was. “In Nigeria (het grootste Afrikaanse land qua bevolking met ruim 190 miljoen inwoners, red.) is er een taboe rond homoseksualiteit. Daarna is de ellende begonnen.”

Grote stukken huid weg

Op beeldmateriaal na de aanval is te zien dat de vrouw van boven tot onder brandwonden heeft en grote stukken huid weg zijn.

De twee Nigerianen werden aanvankelijk door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) apart gezet. Nu de beide slachtoffers aangifte hebben gedaan, is het duo met toestemming van de officier van justitie opgepakt. De recherche doet onderzoek.



