Lesbische "heksen" vastgeketend en verkracht in Kameroen kv

02 oktober 2018

04u29

Bron: Reuters 0 Viviane, een tienermeisje uit Kameroen, voelde zich al jaren aangetrokken tot meisjes. Hoewel ze haar gevoelens voortdurend probeerde te onderdrukken, kon ze uiteindelijk maar tot één conclusie komen: ze was behekst. In Kameroen is het geloof in hekserij immers nog steeds wijdverspreid. Haar familie probeerde het meisje op erg gewelddadige wijze van haar geaardheid af te helpen, zo vertelde ze aan de Thomson Reuters Stichting.

De veertienjarige Viviane worstelde al jaren met haar seksualiteit. Haar hele leven had ze echter gehoord dat verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht niet alleen een zonde was, het kon ook een teken zijn dat je vervloekt was. "Ik zag meisjes niet zoals iedereen - ik dacht dat een donkere geest bij me was binnengedrongen", vertelde ze aan de Thomson Reuters Foundation. "Dus ik begon te bidden om het te doen weggaan."

God schoot haar echter niet ter hulp. Toen Vivianes familie ontdekte dat ze pikante sms'jes had gestuurd naar haar vriendin, werd ze geslagen en kreeg ze ervan langs met een zweep. Haar tante en haar broers namen haar mee naar hun dorp waar de lokale medicijnman het meisje dwong om drankjes van kippenbloed te drinken en een pikante peper in haar anus stopte "als reinigingsritueel". Hoewel zwarte magie in Kameroen officieel illegaal is, doen de autoriteiten weinig om de praktijken de kop in te drukken.

Een pastoor in Kameroen is als een god. God kan niet verkrachten. En als je hem beschuldigt van verkrachting, ben je de duivel. Viviane

Verkracht door pastoor

Viviane werd door haar familie gedwongen om te trouwen met een pastoor die dertig jaar ouder was en al twee vrouwen had. Het huwelijk zou de naam van haar familie weer moeten zuiveren. "Er was geen discussie mogelijk", aldus Viviane, wiens familie de bruidsschat al in ontvangst had genomen voor het meisje zelf op de hoogte werd gebracht van haar nakende huwelijk. "Voor hen was het alsof ze een halsketting verkochten". De man zou haar uiteindelijk gewelddadig verkrachten.

Hoewel verkrachting in Kameroen een misdaad is, zal de man daar volgens Viviane nooit voor terechtstaan. "Een pastoor in Kameroen is als een god. God kan niet verkrachten. En als je hem beschuldigt van verkrachting, ben je de duivel", zegt ze.

Met de hulp van haar vriendin slaagde Viviane er uiteindelijk in om Kameroen te ontvluchten en asiel aan te vragen in Frankrijk.

Als ik het had aangegeven bij de politie, zou ik niet gezien zijn als een slachtoffer, maar eerder als iemand die verdiende wat er was gebeurd. Frederique

Verkracht "om haar te corrigeren"

Ook de nu 33-jarige Frederique werd in 2016 verkracht omdat ze homoseksueel is. Een taxichauffeur die haar oppikte toen ze een LGBT+-workshop verliet in de Kameroense hoofdstad Yaoundé, pikte onderweg een andere man op. Samen namen ze haar mee naar een verlaten deel van de stad, waar ze haar allebei verkrachtten, haar pestten omdat ze lesbisch was en haar een heks noemden. "Ze bleven roepen dat ik deze straf verdiende, dat ze me corrigeerden", vertelt de vrouw. "Als ik het had aangegeven (bij de politie, red.) zou ik niet gezien zijn als een slachtoffer, maar eerder als iemand die verdiende wat er was gebeurd."

Lesbiennes in Kameroen leiden een geheim leven, zegt ze, waarin ze extreem voorzichtig moeten zijn: ze communiceren met codenamen en wijzigen voortdurend hun publieke ontmoetingsplaatsen. "We blijven vechten, hoewel we dubbel gediscrimineerd worden: in de eerste plaats als vrouwen, in de tweede plaats als lesbiennes", licht ze toe.

Taboe

Homoseksualiteit is taboe in Afrika: in veel landen gelden extreem strenge wetten tegen homoseksualiteit. Homoseksuelen zijn vaak het slachtoffer van chantage, aanranding en verkrachting, maar kunnen wegens hun geaardheid ook in de cel belanden of de doodstraf krijgen.

Op homoseksuele daden staat in Kameroen vijf jaar cel. Tussen 2010 en 2014 werden minstens 50 mensen bestraft voor"misdrijven" als travestie of het sturen van "ik hou van jou" naar iemand van hetzelfde geslacht, meldt holebirechtenorganisatie CAMFAIDS.

Volgens de organisatie geven een op de vijf lesbiennes en een op de tien homoseksuele mannen aan dat ze verkracht werden. Dergelijke "corrigerende" verkrachtingen moeten mensen "genezen" van hun homoseksualiteit, die als een geestelijke aandoening wordt beschouwd. Ook homofobe aanvallen zijn in Kameroen schering en inslag.